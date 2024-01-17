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09:24, 17 января 2024Наука и техника

Новый вирус обошел защиту Windows

Trend Micro: вирус Phemedrone Stealer обошел встроенную защиту Windows

Фото: Unsplash

Специалисты компании Trend Micro рассказали о вирусе Phemedrone Stealer, который атаковал пользователей ПК. Об этом сообщает TechRadar.

По словам экспертов, вирус использует уязвимости во встроенной защите операционной системы от Microsoft. Программа обходит алгоритмы Windows Defender SmartScreen и связанные с ним запросы. Чтобы запустить атаку на пользователей, хакеры создают отдельный сайт в интернете и взаимодействуют с вирусной программой через него.

В материале говорится, что Phemedrone Stealer может искать конфиденциальную информацию, сохраненную в веб-браузерах, мессенджерах Telegram и Discord и других источниках. Он также может делать снимки экрана и собирать информацию об устройствах, подключенных к компьютеру.

В корпорации Microsoft знают о проблеме. Более того, в ноябре специалисты фирмы выпустили исправляющее обновление. Однако патч безопасности мог не дойти до многих пользователей ПК.

В конце 2023 года стало известно, что хакеры атаковали пользователей популярной игры через дополнения в Steam. Пострадавшими оказались фанаты Slay the Spire — карточной видеоигры, вышедшей в 2019 году.

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      Андрей Ставицкий
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