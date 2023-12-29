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12:04, 29 декабря 2023Наука и техника

Фанатов популярной игры атаковали через Steam

gHacks: пользователи Slay the Spire скачали на свои ПК игровой мод с вирусом

Фото: Maksim Shmeljov / Shutterstock / Fotodom

Хакеры атаковали пользователей популярной игры через дополнения в Steam. Об этом сообщает издание gHacks.

Пострадавшими оказались фанаты Slay the Spire — карточной видеоигры, вышедшей в 2019 году и доступной в том числе на ПК. Неизвестные взломали соцсети энтузиастов, которые создали популярный мод Downfall, и загрузили в него опасный вирус. По словам создателей мода, они быстро восстановили доступ к аккаунтам, но было уже поздно.

Оказалось, что хакеры загрузили в модификацию вредоносное ПО и отправили его в качестве обновления всем геймерам. При этом количество скачавших зараженный апдейт пользователей не раскрывается. Вирус способен похитить аккаунты, пароли и личные данные.

По словам специалистов, загруженный в модификацию игры вирус, как правило, хорошо обнаруживается защитными системами Windows. Однако могли пострадать геймеры, не использующие или отключившие антивирусное ПО. Журналисты gHacks отметили, что в Steam нет инструмента, который бы подтверждал права разработчика игр на внесение изменений и выпуск обновлений. Ожидается, что такая особенность появится на игровой площадке в будущем.

В конце июля журналисты издания TechCrunch рассказали, что среди фанатов игры Call of Duty: Modern Warfare 2 распространили вирус. По словам специалистов, атака происходила в момент, когда геймеры ожидали сеанса игры в сетевом режиме.

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      Андрей Ставицкий
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