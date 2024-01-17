Полковник Матвийчук: без поставок Запада ВСУ хватит оружия максимум на месяц

Украинская армия на сегодняшний день находится в невысокой степени боеспособности, полагает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Запасы оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) он оценил в беседе с «Лентой.ру».

В случае, если западные страны прекратят поставки вооружения Киеву, запасов украинской армии надолго не хватит, считает военный.

«Я полагаю, что те запасы, которыми они сегодня располагают — это чистейшей воды неприкосновенные запасы. Если Запад больше ничего не дает, ну, максимум на месяц хватит им этого, чтобы выполнять какие-то задачи. Это я беру идеальный вариант», — поделился Матвийчук.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что бойцы ВСУ вооружаться лопатами и продолжат сражение в зоне конфликта, если у Киева закончится оружие.

До этого экс-премьер Франции Доминик де Вильпен поднимал вопрос о неэффективности помощи Запада Украине. По его мнению, контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку страны-союзницы не предоставили Киеву ни одного своевременного решения для хоть какой-нибудь задачи.

