В Astrobotic оценили время вхождения Peregrine в атмосферу Земли

Astrobotic: модуль Peregrine войдет в атмосферу Земли 18 января в 22:00 мск

Лунный модуль Peregrine должен войти в атмосферу Земли 18 января примерно в 22:00 по московскому времени. Такую оценку привела компания Astrobotic.

Ожидается, что несгоревшие остатки модуля упадут в несудоходной части Тихого океана. Для вхождения Peregrine в заданный район над океаном Astrobotic скорректировала его траекторию движения.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.