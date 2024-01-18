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14:26, 18 января 2024Наука и техника

В Astrobotic оценили время вхождения Peregrine в атмосферу Земли

Astrobotic: модуль Peregrine войдет в атмосферу Земли 18 января в 22:00 мск
Лунный модуль Peregrine

Лунный модуль Peregrine. Фото: Astrobotic Technology / Reuters

Лунный модуль Peregrine должен войти в атмосферу Земли 18 января примерно в 22:00 по московскому времени. Такую оценку привела компания Astrobotic.

Ожидается, что несгоревшие остатки модуля упадут в несудоходной части Тихого океана. Для вхождения Peregrine в заданный район над океаном Astrobotic скорректировала его траекторию движения.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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      Иван Потапов
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