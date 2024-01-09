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09:52, 9 января 2024Наука и техника

Astrobotic исключила мягкую посадку Peregrine на Луну

Компания Astrobotic исключила мягкую посадку модуля Peregrine на Луну

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская компания Astrobotic практически исключила возможность успешной мягкой посадки модуля Peregrine на поверхность Луны. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание обратило внимание на заявление представителей компании, которые оценили вероятность успешной мягкой посадки модуля на естественный спутник Земли как низкую. «К сожалению, похоже, что отказ двигательной установки приводит к критической потере топлива», — сказали в Astrobotic.

Вместо мягкой посадки на Луну в компании решили приоритетное внимание уделить сбору научных данных. В настоящее время специалисты Astrobotic работают над альтернативной программой Peregrine.

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После аномалии с двигательной установкой компании удалось восстановить связь с Peregrine.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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      Иван Потапов
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