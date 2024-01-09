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09:15, 9 января 2024Наука и техника

В США восстановили связь с лунным модулем Peregrine

Компания Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine

Фото: Isaac Watson / Nasa / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская компания Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine. Об этом сообщает ТАСС.

«Импровизированный маневр команды специалистов позволил успешно переориентировать солнечную панель Peregrine в направлении Солнца. Теперь мы заряжаем батарею», — отметили в Astrobotic.

В компании отметили, что занимаются изучением данных о причинах возникшего в работе двигательной установки сбоя, который привел к критической потере топлива и, как следствие, невозможности космическому кораблю занять устойчивое положение относительно Солнца.

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Согласно Astrobotic, модуль Peregrine будет удерживать необходимый курс около 40 часов, что позволит космическому аппарату подойти максимально близко к окололунной орбите.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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      Иван Потапов
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