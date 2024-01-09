В США восстановили связь с лунным модулем Peregrine

Компания Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine

Американская компания Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine. Об этом сообщает ТАСС.

«Импровизированный маневр команды специалистов позволил успешно переориентировать солнечную панель Peregrine в направлении Солнца. Теперь мы заряжаем батарею», — отметили в Astrobotic.

В компании отметили, что занимаются изучением данных о причинах возникшего в работе двигательной установки сбоя, который привел к критической потере топлива и, как следствие, невозможности космическому кораблю занять устойчивое положение относительно Солнца.

Согласно Astrobotic, модуль Peregrine будет удерживать необходимый курс около 40 часов, что позволит космическому аппарату подойти максимально близко к окололунной орбите.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.