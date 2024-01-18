Банки предупредили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам

РБК: российские банки не спешат открывать карты иностранцам по упрощенной схеме

Российские банки не спешат открывать карты иностранным гражданам по упрощенной схеме. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что банки усматривают риски при удаленном открытии счетов и не уверены в экономической целесообразности схемы. В беседе с изданием директор по стратегии банка «Зенит» Борис Гогиев сообщил, что кредитная организация оценила спрос на услугу как незначительный.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что предложенная мера неудобна банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет закон: иностранные посредники не следуют ему из-за того, что находятся за пределами России — однако существует риск, что открытый таким образом счет в российском банке может быть использован в преступных целях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения обязательств перед рядом иностранных кредиторов. Речь идет в том числе о запрете ареста подобных активов на счетах типа «С» и «И».