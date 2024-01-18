Банки предупредили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам
Российские банки не спешат открывать карты иностранным гражданам по упрощенной схеме. Об этом пишет РБК.
Уточняется, что банки усматривают риски при удаленном открытии счетов и не уверены в экономической целесообразности схемы. В беседе с изданием директор по стратегии банка «Зенит» Борис Гогиев сообщил, что кредитная организация оценила спрос на услугу как незначительный.
В свою очередь, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что предложенная мера неудобна банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет закон: иностранные посредники не следуют ему из-за того, что находятся за пределами России — однако существует риск, что открытый таким образом счет в российском банке может быть использован в преступных целях.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения обязательств перед рядом иностранных кредиторов. Речь идет в том числе о запрете ареста подобных активов на счетах типа «С» и «И».