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00:46, 19 января 2024Экономика

Банки предупредили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам

РБК: российские банки не спешат открывать карты иностранцам по упрощенной схеме

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские банки не спешат открывать карты иностранным гражданам по упрощенной схеме. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что банки усматривают риски при удаленном открытии счетов и не уверены в экономической целесообразности схемы. В беседе с изданием директор по стратегии банка «Зенит» Борис Гогиев сообщил, что кредитная организация оценила спрос на услугу как незначительный.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что предложенная мера неудобна банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет закон: иностранные посредники не следуют ему из-за того, что находятся за пределами России — однако существует риск, что открытый таким образом счет в российском банке может быть использован в преступных целях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения обязательств перед рядом иностранных кредиторов. Речь идет в том числе о запрете ареста подобных активов на счетах типа «С» и «И».

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      Юлия Мискевич
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