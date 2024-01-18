В США рассказали о неожиданном ударе Китая по Зеленскому

Politico: отказ делегации Китая встретиться с Зеленским стал ударом для Киева

Отказ китайской делегации встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Международного экономического форума в швейцарском Давосе стал для Киева неожиданным ударом. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что украинский лидер отправился домой, не добившись встречи. При этом, утверждают журналисты, ранее Зеленский не скрывал своего желания встретиться с китайскими официальными лицами.

Зеленский позднее сделал вид, что не планировал такую встречу. Он указал, что в Давос прибыл премьер-министр КНР Ли Цян, тогда как по статусу он должен общаться только с лидером Китая Си Цзинпином.