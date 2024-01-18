Россияне бросились покупать старые машины

«Автостат»: рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%

Рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17 процентов, до 5,69 миллиона штук. О том, что россияне бросились покупать машины с рук, сообщает агентство «Автостат».

Объемы рынка автомобилей с пробегом в 2023 году оказались на 3,5 процента выше результата пандемийного 2020 года (5,5 миллиона машин) и на 4,4 процента ниже результатов докризисного 2021-го (5,95 миллиона). Лидером рынка остались старые модели — Ford Focus и Lada Samara. Продажи американских автомобилей выросли на 15 процентов, до 119,8 тысячи штук, а российских — на 2,9 процента, до 116,6 тысячи единиц.

Также в топ-5 популярных машин с пробегом вошли Kia Rio (продажи составили 110,5 тысячи штук) и Hyundai Solaris (110 тысячи штук), их показатели за год увеличились на 9,8 и 6,6 процента соответственно. Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей Toyota Corolla — их продано 102,4 тысячи штук, плюс 21,6 процента в годовом выражении.

Согласно данным портала «Авто.ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля за 2023 год выросла на 17,3 процента, до 3,7 миллиона рублей, а подержанного — на 28 процентов, до 2,2 миллиона.

С начала 2024 года автодилеры в России стали чаще предлагать скидки на новые легковые машины. Продавцы вынуждены предлагать различные акции из-за рекордной заполненности складов — в январе стоки по китайским новым машинам выросли до максимума с начала 2022 года и стали достигать двухмесячных объемов продаж. Чтобы продолжать продавать автомобили, многие бренды, как Chery, Exeed и Haval начали предлагать различные акции уже в декабре. «Они начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — пояснил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.