Женщина поклялась не пускать в свой бункер на случай конца света даже родных

Американка потратила 90 тысяч долларов и построила бункер на случай конца света

Жительница американского штата Миссури Роуэн Маккензи построила под своим домом бункер на случай конца света. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Американка начала делать запасы 12 лет назад. «Я готовлюсь в целом к войне, инфляции, ядерной катастрофе и всеобщему хаосу», — объясняет она. На полное оборудование бункера у нее ушло больше 90 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей), в том числе 10 тысяч долларов на само строительство. Ту же сумму женщина потратила на оружие и боеприпасы.

Маккензи утверждает, что в случае беды сможет закрыться в своем бункере по меньшей мере на год. Именно на такой срок должно хватить запасенных продуктов, воды и лекарств. При этом она поклялась, что не будет пускать внутрь никого, даже родных.

Я всегда говорила, что, если вы не помогали строить, мне придется принимать жесткие решения. Моя дверь не будет открываться ни для кого, и неважно, родные это или нет Роуэн Маккензи

Маккензи обдумывает строительство второго бункера на тот случай, если оставаться в первом будет небезопасно.

Ранее сообщалось, что американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Гигантское убежище на 10 тысяч человек построено на месте бывшей военной базы в штате Южная Дакота.