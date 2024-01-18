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00:45, 18 января 2024Мир

Финляндию предложили сделать посредником в конфликте на Украине

Кандидат в президенты Стубб: Финляндия может стать посредником между РФ и Киевом

Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Globallookpress.com

Финляндия может выступить в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной, считает кандидат на пост главы государства Александр Стубб. Об этом он заявил в эфире телеканала Yle.

По словам политика, он находится в хороших отношениях с Россией, в частности, с главой МИД Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что для достижения мира на Украине требуются международные мандаты, а не двусторонние отношения. Стубб также выступил против разрыва сотрудничества с Китаем, несмотря на соперничество страны с США.

Ранее кандидат в президенты Финляндии призвал надавить на Россию и Украину, чтобы убедить их сесть за стол переговоров. Он считает, что на Москву должны повлиять Пекин и другие крупные игроки на Востоке и Юге, а на Киев — США и Брюссель.

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      Марина Совина
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