Гендиректор «Спартака» назвал поставленную перед главным тренером задачу

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что Абаскаль должен исправить ситуацию

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев назвал задачу поставленную перед главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Его словам приводит РБК.

По словам функционера, испанский специалист продолжает работать и должен исправить ситуацию. «Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона», — уточнил Малышев.

После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в начале марта.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.