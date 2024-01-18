ИИ научили подделывать почерк

Bloomberg: ИИ оказался способен точно копировать почерк

Специалисты Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бен Заида (MBZUAI) в ОАЭ разработали технологию, которая позволяет точно копировать человеческий почерк. Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые создали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая научилась имитировать чей-то почерк на основе всего нескольких абзацев письменного материала. Разработанная ими модель способна изучать контекст и значения последовательных данных.

По словам специалистов MBZUAI, их технология может довольно точно подделать почерк конкретного человека, включая наиболее значимые уникальные особенности. Автор исследования Рао Мухаммад Анвер отметил, что потенциал нового инструмента огромен — он пригодится и при расшифровке почерка врачей, и при создании персонализированной рекламы.

Вместе с тем ученые из ОЭА отмечают, что технологией могут пользоваться злоумышленники. «Нам придется повысить осведомленность общественности и разработать инструменты для борьбы с подделками», — подчеркнул доцент MBZUAI Хишам Чолаккал. По словам ученых, им предстоит много работы. Так, модель уже научилась копировать рукописные тексты на английском и французском языках, но пока не способна анализировать текст на арабском.

Ранее ученые Колумбийского университета рассказали, что ИИ помог им найти новый маркер в определении уникальности отпечатков пальцев. Благодаря этому повысилась точность распознавания отпечатков.