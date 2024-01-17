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13:48, 17 января 2024Наука и техника

ИИ усомнился в уникальности отпечатков пальцев

ИИ помог найти новый маркер в определении уникальности отпечатков пальцев

Фото: Unsplash

Специалисты инженерного факультета Колумбийского университета (США) усомнились в уникальности человеческих отпечатков пальцев. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Команда под руководством студента старших курсов Гейба Го, ранее не имевшего опыт в дактилоскопии и криминалистике, загрузила в модель искусственного интеллекта (ИИ) общедоступную базу данных отпечатков пальцев граждан США, насчитывающую 60 тысяч образцов. В ходе исследования авторам удалось найти новый маркер, который упрощает отличие одних отпечатков пальцев от других.

Специалисты поочередно загружали в нейросеть отпечатки пальцев — они чередовали пары, принадлежащие одному и тому же человеку, и отпечатки, которые имели разные люди. Точность определения для одной пары составила 77 процентов, но когда ИИ показали две пары, то она значительно возросла.

В процессе ученые поняли, что ИИ обратил внимание на новый маркер определения уникальности отпечатка, но точно не смогли его описать. Вероятно, искусственный интеллект полагался не только на расположение гребней в центре каждого пальца, но и на то, как они разветвляются.

Гейб Го подал научную работу на публикацию в журнал Science Advances, но ее отклонили. Однако затем ученые прислали новые доказательства своей правоты и добились публикации материала.

В октябре ученые РТУ МИРЭА представили установку, способную идентифицировать личность человека по рисунку вен. Российские специалисты отметили, что новый способ может стать альтернативой технологиям по считыванию информации с оболочки глаза или отпечатков пальцев.

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      Андрей Ставицкий
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