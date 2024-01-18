Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:46, 18 января 2024Наука и техника

В России подешевел iPhone 13

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел в России до 60 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Выпущенный в 2021 году iPhone подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 13 оказался доступен дешевле 60 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 80 тысяч рублей — таким образом, девайс подешевел на 25 процентов.

«Смартфон iPhone 13 — один из самых любимых смартфонов россиян. Он попал в топ-10 продаваемых гаджетов в 2023 году», — прокомментировали удешевление авторы издания.

Телефон вышел с 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, стереодинамики, порт Lightning и Face ID.

В начале января стало известно, что представленный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на четверть. Если на старте девайс оценивали в 80 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался доступен в продаже за 60 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

      Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

      Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

      Евреи-радикалы восемь лет тайно рыли туннель под Нью-Йорком. Они верили, что исполняют волю бога

      Заработавшая пять миллиардов рублей порномодель пожаловалась на минусы профессии

      В Чехии рассказали об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ

      Папа Римский высказался о сексе и порно

      В США заявили о пребывании американских властей на острове фантазий

      Власти выделят средства на поиск советского имущества за рубежом

      Звезда культового телешоу 90-х годов раскрыла изнанку проекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше