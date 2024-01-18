В России подешевел iPhone 13

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел в России до 60 тысяч рублей

Выпущенный в 2021 году iPhone подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 13 оказался доступен дешевле 60 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 80 тысяч рублей — таким образом, девайс подешевел на 25 процентов.

«Смартфон iPhone 13 — один из самых любимых смартфонов россиян. Он попал в топ-10 продаваемых гаджетов в 2023 году», — прокомментировали удешевление авторы издания.

Телефон вышел с 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, стереодинамики, порт Lightning и Face ID.

В начале января стало известно, что представленный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на четверть. Если на старте девайс оценивали в 80 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался доступен в продаже за 60 тысяч рублей.