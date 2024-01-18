Кирби сообщил о реакции стран Запада на отказ США от поддержки Украины

Кирби: отказ США от поддержки Украины может повлиять на решения стран Запада

Некоторые страны Запада могут последовать примеру США и также отказаться от финансовой поддержки Украины. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он допустил, что если Соединенные Штаты решат больше не предоставлять ничего Киеву, то это может повлиять на решение других государств. По словам Кирби, отдельные западные страны внимательно следят за сигналами из Вашингтона.

Ранее Джон Кирби отметил, что Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что других боеприпасов Украины хватит на два-три месяца.

12 января стало известно, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу, уточнил Кирби.