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18:04, 18 января 2024Бывший СССР

Кличко заявил о безумном давлении российских войск на ВСУ

Кличко заявил, что ВСУ испытывают безумное давление со стороны российских войск

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «безумное давление» со стороны российских войск. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild после беседы с украинскими военнослужащими на передовой.

По словам политика, для его страны, которой не хватает солдат и боеприпасов, наступило трудное время. Уже несколько месяцев наблюдается огромный дефицит боеприпасов, отметил он.

Кличко также сообщил, что остался разочарован решением немецкого парламента (бундестага), который в среду, 17 января, большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus. «К сожалению, вчерашнее решение не было позитивным для Украины», — сказал Кличко, добавив, что республика нуждается в данном оружии. Он также призвал Германию перестать недооценивать Россию.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По его мнению, скорость успеха ВСУ зависит от военной помощи западных партнеров.

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