Косторная сравнила интерес к российскому и зарубежному фигурному катанию

Фигуристка Косторная: российские турниры порой интереснее зарубежных

Российская фигуристка Алена Косторная сравнила интерес к российским и зарубежным соревнованиям. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Наша федерация делает все, отдается полностью. Порой наши турниры интереснее, чем то, что сейчас происходит за границей в мировом фигурном катании», — отметила Косторная.

Она также высказалась о том, вернутся ли россияне на международные турниры. «Когда‑то это произойдет. Необязательно буду я или нет. Когда‑нибудь», — заявила Косторная.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не принимают участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.