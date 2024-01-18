В России назвали опасное последствие ужесточения выдачи кредитов

Депутат Кирьянов частично поддержал ужесточение правил выдачи кредитов

Зампред комитета по экономической политике, депутат Госдумы Артем Кирьянов прокомментировал идею ужесточить в России кредитное законодательство и усложнить процесс получения займа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий частично поддержал эту идею, однако назвал ее возможное опасное последствие.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал о разработке законопроекта об ужесточении выдачи кредитов. В соответствии с идеей, кредитор будет обязан выяснять цели получения займа, источники его погашения и риски клиента, а также удостовериться в добровольном заявлении на выдачу средств, намерении вносить платежи по договору и в том, чтобы гражданин не брал кредит под влиянием обмана, насилия или угроз. Более того, авторами предлагается обязать кредитные организации записывать процесс разговора с заемщиков для защиты от возможного мошенничества.

«Речь идет о целом комплексе предложений, с некоторыми из которых можно согласиться, а с некоторыми, наверное, вряд ли. Например, в плане борьбы с мошенничеством история про запись разговора и про то, что банкам следует обращать внимание на добровольность получения кредита, — это, конечно, правильные мера, они уже содержатся в ряде предложений», — объяснил Кирьянов, комментируя содержание инициативы.

Говоря о части проекта, связанной со сбором информации о целях получения займа, депутат отметил, что более эффективной альтернативой может стать риск-анализ кредитной истории клиента.

Что касается ситуации с выяснением того, на что человек берет кредит, — это, наверно, не должно быть обязанностью банка. (...) Сбор лишней информации не будет способствовать тому, чтобы кредиты погашались Артем Кирьянов зампред комитета по экономической политике, депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий призвал не допустить опасного последствия, которое может быть связано с чрезмерным ужесточением выдачи кредитов.

«Нельзя слишком сильно ужесточать ситуации с кредитными организациями, поскольку люди, нуждающиеся в деньгах, будут идти (...) на черный рынок, где государство не сможет ничем помочь в защите их прав. Ужесточением деятельности кредитных организаций не должно привести к росту черного рынка займов, который у нас появился в девяностых годах, но его все же удалось привести в легальную плоскость», — заключил депутат, выразив готовность к тому, чтобы принять участие в разработке подобной законодательной инициативы.

Чтобы защитить россиян от мошенников и снизить закредитованность граждан, Госдума в октябре 2023 года в первом чтении приняла законопроект о праве установить самозапрет на получение кредитов. В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. Возможность запрета на получение займов позволит сократить число хищений, добавил один из авторов документа Анатолий Аксаков.