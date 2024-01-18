Лавров назвал опасное действие Киева для украинцев

Лавров: Киев подвергает опасности украинцев из-за ПВО на гражданских объектах

Киев подвергает опасности и шантажирует украинцев, размещая на гражданских объектах системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, — это давно известно. Это происходило на постоянной основе. Манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом», — сказал министр.

По его словам, есть военные законы, которые необходимо уважать. Лавров подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России четко следуют правилам и нормам, проводя спецоперацию. ВС РФ наносят прицельные удары по объектам украинской армии, добавил глава МИД.

Ранее Лавров указал на ложь украинского лидера Владимира Зеленского. Он уточнил, что политик врет мировому сообществу с трибуны международного форума в Давосе, когда обвиняет президента России Владимира Путина в срыве Минских соглашений.