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13:35, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров назвал опасное действие Киева для украинцев

Лавров: Киев подвергает опасности украинцев из-за ПВО на гражданских объектах
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Киев подвергает опасности и шантажирует украинцев, размещая на гражданских объектах системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, — это давно известно. Это происходило на постоянной основе. Манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом», — сказал министр.

По его словам, есть военные законы, которые необходимо уважать. Лавров подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России четко следуют правилам и нормам, проводя спецоперацию. ВС РФ наносят прицельные удары по объектам украинской армии, добавил глава МИД.

Ранее Лавров указал на ложь украинского лидера Владимира Зеленского. Он уточнил, что политик врет мировому сообществу с трибуны международного форума в Давосе, когда обвиняет президента России Владимира Путина в срыве Минских соглашений.

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      Кристина Есикова
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