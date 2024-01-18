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12:59, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров обвинил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

Лавров: Зеленский врет мировому сообществу с трибуны в Давосе
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны международного форума в Давосе, когда обвиняет президента России Владимира Путина в срыве Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он обвинил Россию и лично президента Путина в том, что они украли у мира 13 лет мира. (...) Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде Минских соглашений, а Путин все испортил. Поразительно, как может человек с голубыми, или какие там у него, глазами излагать подобные вещи», — рассказал министр иностранных дел.

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Он также подчеркнул, что Минские соглашения не задумывались как промежуточный этап, а предполагали окончательное закрытие имеющейся проблемы и были утверждены Советом безопасности ООН. Кроме того, Лавров отметил, что Минские соглашения не были разрушены Путиным, в то время как бывшая Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что договоренности были подписаны, чтобы выиграть время и подготовить Киев к войне.

«Это очевидные факты, они звучали в публичном пространстве многократно, их анализировали, обсуждали, комментировали многие политики и журналисты. Но Зеленский ничтоже сумняшеся просто врет мировому сообществу с трибуны того самого Всемирного экономического форума в Давосе. Поэтому как с такими людьми разговаривать? Тем более, что его декрет, запрещающий переговоры с Россией, до сих пор не отменен», — рассказал глава МИД.

Ранее Сергей Лавров обвинил в срыве переговоров России и Украины экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он также напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров.

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      Александр Курбатов
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