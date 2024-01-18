Лавров: Киев не подписал договор об урегулировании с РФ по указке англосаксов

Украина не подписала уже согласованный договор об урегулировании с Россией «по указке Джонсона (Бывший премьер-министр Британии — прим. "Ленты.ру") и прочих англосаксов». В срыве переговоров с Украиной Запад обвинил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ», — отметил глава дипведомства.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Россия не отказывается от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. По его словам, нет никаких надежд на то, что «Россия будет каким-то образом побеждена».

В декабре стало известно, что Украина может пойти на переговоры с Россией в 2024 году, так как все меньше западных политиков хотят продолжать помогать Киеву. По данными СМИ, одной из причин этого стали проблемы Киева с набором новых солдат.