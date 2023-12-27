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22:00, 27 декабря 2023Бывший СССР

Украине предрекли вынужденные переговоры с Россией в 2024 году

CBC: Украина в 2024 году будет вынуждена пойти на переговоры с Россией

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украина в 2024 году будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку все меньше западных политиков хотят продолжать помогать Киеву, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что солидарность союзников с Украиной начинает ослабевать, а страна потеряла возможность продолжать проведение контрнаступления из-за имеющихся проблем с набором новых солдат. В то же время, растет число политиков, считающих финансовую помощь Киеву пустой тратой денег и ресурсов.

Телеканал подчеркнул, что на фоне этого существует большая вероятность того, что Украине в следующем году придется добиваться прекращения огня или урегулирования конфликта за столом переговоров.

Ранее стало известно, что Украина скорее всего уже получила от Запада первую партия истребителей F-16. Об этом свидетельствуют заявления Киева о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море, а также просьбы Киева Западу не анонсировать передачу новых вооружений.

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      Марина Совина
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