Newsweek: Украина уже могла получить от Запада первую партию истребителей F-16

Первая партия поставленных Западом истребителей F-16, скорее всего, уже была передана Украине, сообщает Newsweek.

«Предоставленные Западом истребители F-16 уже могут находиться на Украине. Об этом свидетельствуют заявления Киева о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море», — пишет издание.

При этом бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс выразил надежду на то, что Запад в целях безопасности перестанет анонсировать передачу Киеву новых систем вооружений, как это делалось ранее.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против высокоточного оружия, используемого ВСУ.