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22:00, 18 января 2024Мир

Лавров обсудил с главой МИД Сирии обстановку на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Сирии конфликт на Ближнем Востоке
СюжетДиверсии в России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Уточняется, что министры отметили необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения анклава.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии. Помимо этого, чиновники согласовали практические шаги по наращиванию гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что США готовят боевиков в Сирии и пытаются организовывать диверсии против местного правительства. По словам Небензи, США и западные союзники под предлогом борьбы с терроризмом незаконно пребывают в Сирии с 2014 года, играя дестабилизирующую роль в регионе.

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      Юлия Мискевич
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