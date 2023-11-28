Небензя обвинил США в подготовке боевиков в Сирии и организации диверсий

Постпред при ООН Небензя: США вскормили боевиков в Сирии и организуют диверсии

США готовят боевиков в Сирии и организуют диверсии против местного правительства. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

По словам постпреда, США и западные союзники под предлогом борьбы с терроризмом незаконно пребывают в Сирии с 2014 года, играя дестабилизирующую роль в регионе.

«Борьбу с ИГИЛ и "Аль-Каидой" (террористические организации, запрещены в РФ) в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил», — заключил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что удар США по складу вооружений проиранских группировок на территории Сирии является грубым нарушением международного права и суверенитета страны.