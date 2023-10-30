Небензя назвал удар США по Сирии грубым нарушением международного права

Постпред РФ при ООН Небензя: удар США по Сирии является нарушением суверенитета

Удар США по территории Сирии является грубым нарушением международного права и суверенитета страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя также подчеркнул, что подобные силовые акции Вашингтона могут привести к эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. «Этого ни в коем случае нельзя допустить», — добавил он.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами, с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта.