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20:31, 30 октября 2023Мир

Небензя назвал удар США по Сирии грубым нарушением международного права

Постпред РФ при ООН Небензя: удар США по Сирии является нарушением суверенитета
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Удар США по территории Сирии является грубым нарушением международного права и суверенитета страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя также подчеркнул, что подобные силовые акции Вашингтона могут привести к эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. «Этого ни в коем случае нельзя допустить», — добавил он.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами, с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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