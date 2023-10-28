Генассамблея ООН приняла резолюцию о палестино-израильском конфликте. О чем говорится в документе, и кто его поддержал?

ГА ООН приняла арабскую резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами, с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта.

120 стран поддержали резолюцию, 14 выступили против, 45 воздержались

Против принятия документа выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Для одобрения резолюции нужно было набрать две трети голосов.

Резолюция призывает к устойчивому перемирию

Автором резолюции выступили Иордания и еще более 40 государств. В тексте документа говорится, что Генассамблея ООН призывает к немедленному устойчивому перемирию, осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских граждан.

В резолюции также говорится о немедленном освобождении гражданских лиц, удерживаемых в плену, без предварительных условий.

Документ требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, в частности в вопросе беспрепятственной доставки товаров и услуг в секторе Газа и обеспечении доступа для сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других гуманитарных миссий.

Резолюция призывает Израиль отменить предписание к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг анклава. Также следует создать срочный механизм для обеспечения защиты палестинцев в соответствии с международным правом.

Генассамблея ООН отклонила поправку к резолюции с осуждением ХАМАС

Генассамблея ООН отклонила поправку Канады к резолюции арабских стран с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

88 стран поддержали поправку, 55 проголосовали против

Таким образом, поправка не набрала необходимых двух третей голосов и не была принята.

Израиль заявил, что у ООН «больше не осталось ни грамма легитимности»

Израиль осудил принятие Генассамблеей резолюции. Постпред государства в ООН Гилад Эрдан заявил, что у международной организации не осталось «ни грама легитимности или актуальности».

Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств Гилад Эрдан постпред Израиля

Дипломат напомнил, что Израиль пережил «крупнейшую резню со времен холокоста», а теперь ему не дают права защищать себя. Постпред подчеркнул, что его страна не будет сидеть сложа руки и не даст противнику перевооружиться.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль, но напомнил, что это произошло неспроста. «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — пояснил генсек.

Израиль в ответ прекратит выдавать визы представителям международной организации из-за позиции ее руководителя, сообщил Гилан Эрдан. Он подчеркнул, что пришло время преподать урок.

Постпред также отметил, что был шокирован речью генсека ООН. Он считает, что выражение такой позиции в то время, как по всему Израилю запускают ракеты, доказало, что Гутерриш полностью оторван от реальности в ближневосточном регионе.

ХАМАС приветствовало резолюцию Генассамблеи ООН

Представители ХАМАС приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН, отметив, что документ позволит прекратить агрессию против палестинского народа в секторе Газа.

Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа ХАМАС

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и КНР за отказ поддержать проект резолюции США по Ближнему Востоку при голосовании в Совбезе ООН 25 октября.

МИД Палестины также поддержал резолюцию

МИД Палестины одобрил резолюцию Генассамблеи ООН по ближневосточному конфликту с призывом к немедленному перемирию. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Государство Палестина приветствует подавляющую поддержку резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к защите палестинского народа в секторе Газа от нападения Израиля МИД Палестины

Ранее пресс-секретарь ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») Мунзир Хайек назвал Россию надежным посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что на стороне Израиля выступили те страны, которые видели с экранов телевизоров только потери израильского народа. По его словам, Москва положительно относится к палестинской проблеме и не игнорирует происходящее в секторе Газа, где жертвами становятся женщины и дети.

В России отреагировали на принятие резолюции ООН

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что голосование в ООН было скорее эмоциональным, нежели политическим, поскольку «любой нормальный человек» отреагирует на конфликт на Ближнем Востоке непринятием террористических методов достижения целей. По словам сенатора, в мировой политике «совесть пока не списана в архив окончательно».

Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям — скорее эмоциональное, нежели чем политическое. Оказывается, в мире еще достаточно места для искренних реакций, пусть и самых разных Константин Косачев заместитель председателя Совета Федерации

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к выполнению резолюции Генассамблеи по палестино-израильскому конфликту.

Сегодняшний кризис является трагическим, но очевидным подтверждением необходимости выполнения давно уже принятых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей резолюций, решений Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат отметил, что необходимо как можно скорее прекратить насилие и вернуться к мирным переговорам с опорой на международную правовую базу. По его словам, итогом таких переговоров должно стать создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, которое будет существовать в безопасности и мире с Израилем.

Ранее Совбезу ООН не удалось принять ряд проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту

17 октября Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Его поддержали пять стран, еще шесть голосовать не стали. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Франция и Япония.

Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

На следующий день Бразилия также представила резолюцию по Ближнему Востоку, однако она была отклонена. За нее проголосовали 12 членов Совбеза ООН, но США наложили на проект вето.

26 октября Совет Безопасности ООН не согласовал ни одного проекта резолюции по ситуации вокруг Израиля и Газы. В частности, члены Совбеза не смогли принять предложенный Россией документ, в котором учитывались предложенные Бразилией поправки.

В свою очередь Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Причиной такого решения стало то, что Вашингтон проигнорировал предложенные поправки некоторых стран.

Резолюция, представленная США, осуждает действия ХАМАС. В то же время проект подтверждает неотъемлемое право второй стороны конфликта — Израиля — на индивидуальную и коллективную самооборону. Кроме того, в нем отсутствует призыв к прекращению огня.

