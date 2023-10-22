США подготовили проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ХАМАС

США подготовили резолюцию Совбеза ООН по ХАМАС без призыва к прекращению огня

Вашингтон подготовил проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН.

Он уточнил, что американская сторона распространила в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины без призыва к прекращению огня. В документе говорится, что Вашингтон «однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС или другими террористичкими группировками».

Кроме того, проект подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону.

17 октября Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.