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02:07, 22 октября 2023Мир

США подготовили проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ХАМАС

США подготовили резолюцию Совбеза ООН по ХАМАС без призыва к прекращению огня

Фото: РИА Новости

Вашингтон подготовил проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН.

Он уточнил, что американская сторона распространила в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины без призыва к прекращению огня. В документе говорится, что Вашингтон «однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС или другими террористичкими группировками».

Кроме того, проект подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону.

17 октября Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

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      Марина Совина
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