В Совфеде отметили присутствие совести в мировой политике

Сенатор Косачев назвал эмоциональным голосование в ГА ООН по Ближнему Востоку

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал принятие ГА ООН резолюции арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Он отметил, что итоги голосования демонстрируют, что в мировой политике все еще присутствует совесть.

«Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям, скорее эмоциональное, нежели чем политическое», — заявил сенатор.

Косачев признался, что его приятно удивил тот факт, что страны до сих пор способны проявлять искренние реакции, а совесть в мировой политике еще не была списана в архив окончательно.

Ранее стало известно, что за принятие резолюции проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, обвинил организацию в потере легитимности и актуальности. Он подчеркнул, что еврейское государство не намерено бездействовать и позволить ХАМАС перевооружиться и совершить новые нападения.