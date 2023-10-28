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05:30, 28 октября 2023Россия

В Совфеде отметили присутствие совести в мировой политике

Сенатор Косачев назвал эмоциональным голосование в ГА ООН по Ближнему Востоку
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал принятие ГА ООН резолюции арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Он отметил, что итоги голосования демонстрируют, что в мировой политике все еще присутствует совесть.

«Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям, скорее эмоциональное, нежели чем политическое», — заявил сенатор.

Косачев признался, что его приятно удивил тот факт, что страны до сих пор способны проявлять искренние реакции, а совесть в мировой политике еще не была списана в архив окончательно.

Ранее стало известно, что за принятие резолюции проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, обвинил организацию в потере легитимности и актуальности. Он подчеркнул, что еврейское государство не намерено бездействовать и позволить ХАМАС перевооружиться и совершить новые нападения.

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      Марина Совина
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