Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

Глава МИД России Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украину ждет судьба Афганистана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее министр иностранных дел также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов. По его словам, этим объясняется отказ Киева от проведения выборов главы государства. Причиной участившегося непослушания Зеленского Лавров назвал его желание как можно дольше оставаться у власти.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

      Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

      В России подорожал один тип жилья

      Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

      Западные и российские беспилотники сравнили

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Россиян предупредили о риске роста цен на чай и кофе

      Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше