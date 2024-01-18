Глава МИД России Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана

Украину ждет судьба Афганистана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее министр иностранных дел также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов. По его словам, этим объясняется отказ Киева от проведения выборов главы государства. Причиной участившегося непослушания Зеленского Лавров назвал его желание как можно дольше оставаться у власти.