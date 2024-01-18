Лавров рассказал о методичке ЕС по работе с российскими дипломатами

Лавров: в ЕС даже «сфоткаться нельзя» с российскими дипломатами

У дипломатов из стран Европейского союза существует особая методичка по работе с российскими дипломатами. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Следует избегать двусторонних контактов, посещение любых мероприятий российской стороны исключены», — отметил он, добавив, что европейцам даже запрещается ходить на праздничные приемы в российских дипмиссиях.

«Даже сфоткаться нельзя», — резюмировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в обозримой перспективе нынешний русофобский курс стран Евросоюза не изменится.