Лавров указал на желание Запада «намутить воду» в Йемене

Лавров о действиях США и Великобритании в Йемене: Западу важно намутить воду

Ракетные удары США и Великобритании по йеменским хуситам вызваны желанием Запада в очередной раз «намутить воду». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал недавние удары США и Великобритании по территории Йемена. Он подчеркнул, что подобные действия тормозят урегулирование и подрывают переговорный процесс с участием Саудовской Аравии.

«Это стиль наших англосаксонских коллег, им важно где-то намутить воду и потом смотреть, как можно из-за Ла-Манша, из-за Атлантического океана разыгрывать комбинации, которые будут продвигать эгоистичные интересы Лондона и Вашингтона», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что действия Запада по урегулированию конфликта в Газе без прямого диалога Израиля и Палестины не дадут никакого результата. По его мнению, страны Запада предполагают, что взрослые дяди договорятся, как быть палестинцам, и поставят их перед фактом.