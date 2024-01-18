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12:01, 18 января 2024Мир

Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

Лавров: в стратегическом взаимодействии с США наблюдается негативная динамика

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сейчас наблюдается крайне негативная динамика в перспективах стратегического взаимодействия России и США и она усугубляется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорить об этих перспективах [восстановления стратегического взаимодействия с США] серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности», — высказался министр.

Ранее Лавров рассказал о безрезультатных действиях взрослых дядь с Запада в отношении урегулирования ситуации в Газе. По словам главы внешнеполитического ведомства, без прямого диалога Израиля и Палестины действия западных стран не дадут результата.

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      Дарья Балацкая
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