Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

Лавров: в стратегическом взаимодействии с США наблюдается негативная динамика

Сейчас наблюдается крайне негативная динамика в перспективах стратегического взаимодействия России и США и она усугубляется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорить об этих перспективах [восстановления стратегического взаимодействия с США] серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности», — высказался министр.

Ранее Лавров рассказал о безрезультатных действиях взрослых дядь с Запада в отношении урегулирования ситуации в Газе. По словам главы внешнеполитического ведомства, без прямого диалога Израиля и Палестины действия западных стран не дадут результата.

