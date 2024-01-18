Лавров заявил о неспособности Киева выдвигать условия для завершения конфликта

Лавров: Киев должен отказаться от русофобии, чтобы предъявлять свои условия

Украина должна отказаться от нацистской идеологии и русофобии, чтобы предъявлять свои требования для переговоров. О неспособности Киева выдвигать условия для завершения конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта», — сказал министр.

Лавров объяснил, что Киев должен отказаться от нацистской идеологии и риторики, от расизма по отношению ко всему русскому, а также отказаться от вступления в НАТО.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире осознают невозможность добиться устойчивого урегулирования ситуации на Украине без Москвы.