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13:52, 18 января 2024Мир

Лавров заявил о вседозволенности Израиля из-за ужасов Холокоста

Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Израиль не должен думать, что из-за ужасов Холокоста сегодня ему все дозволено. О вседозволенности израильтян заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», — констатировал министр.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что в секторе Газа пострадало значительно больше мирных жителей по сравнению со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. По словам Лаврова, правительство Израиля списывает это на «трагедию войны», а в случае России это считают военным преступлением.

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      Дарья Балацкая
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