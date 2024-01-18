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13:56, 18 января 2024Мир

Лавров заявил об отсутствии отказа Аргентины от вступления в БРИКС

Лавров: Аргентина не отказалась, а объяснила, почему не готова войти в БРИКС

Фото: Gian Ehrenzeller / Pool / Reuters

Москва полагает, что Аргентина не окончательно отказалась, а лишь объяснила, почему не готова сейчас войти в БРИКС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не отказ от вступления, это объяснение почему они сейчас к этому не готовы, мы это восприняли так. Когда правительство президента [Хавьера] Милея освоится (...) тогда они смогут принять окончательные решение», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что это суверенное решение страны, принятое при предыдущем президенте Альберте Фернандесе. Политик изначально говорил, что окончательное решение о членстве в БРИКС будет принято только по итогу президентских выборов и прихода к власти нового главы государства.

29 декабря 2023 года новый президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению 1 января 2024 года. При этом он добавил, что Буэнос-Айрес не отказывается от двусторонних связей с каждой из стран объединения.

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      Максим Габриелян
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