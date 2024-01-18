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16:52, 18 января 2024Бывший СССР

Лукашенко «окунулся» в импортозамещение «Макдоналдса»

Лукашенко рассказал об импортозамещении в Белоруссии на примере «Макдоналдса»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Белоруссия должна заниматься импортозамещением в сферах, которые зарубежные инвесторы оставили из-за санкций. О ходе импортозамещения на примере ресторанов «Макдоналдс» рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Им было сказано: хотите работать — работайте, не хотите — уходите. "Но это же "Макдональдс"… "Разве кто-то сможет потом работать так, как "Макдональдс" в Беларуси" — главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: "Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем», — рассказал он.

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Белорусский лидер также рассказал, что ему «пришлось окунуться, изучить эту систему» и проверить, сможет ли Белоруссия заместить рестораны «Макдональдс». При этом он уточнил, что сам до этого ни разу не был в заведениях этой сети быстрого питания.

Ранее президент Белоруссии потребовал от правительства молниеносно включать меры по противодействию выводу капитала из страны. Он также заявил, что Белоруссия предлагает зарубежному бизнесу «одни из лучших условий».

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      Александр Курбатов
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