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12:31, 18 января 2024Ценности

Мастер эпиляции перечислила самые нелепые просьбы клиентов

Stephanie Laynes

Stephanie Laynes. Кадр: @stephanielaynes / TikTok

Мастер эпиляции Стефани Лейнс в интервью The Sun перечислила самые нелепые просьбы клиентов.

Специалистка рассказала, что работает в данной сфере более 20 лет и с понимаем относится к пожеланиям посетителей, однако в некоторых случаях их запросы крайне удивляли женщину. Так, по словам Лейнс, некоторые мужчины, обращавшиеся к ней, просили оставлять для них использованные восковые полоски предыдущих клиентов.

Помимо этого, она также поймала одного из посетителей, который рылся в мусорном ведре, желая забрать израсходованный материал. «Я спросила, шутка ли это, но когда поняла, что это серьезно, просто попросила уйти», — сообщила эксперт.

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Среди прочего, один мужчина попросил оставить часть волос во время эпиляции неудаленными, чтобы во время использования презерватива он не соскальзывал. «Я подумала: волосы не помогут ему сохранить презерватив, нужен просто другой размер», — рассказала Лейнс.

Тем не менее мастер призналась, что несмотря на ряд пугающих ситуаций в своей работе, она ни на что не готова ее променять.

В апреле 2023 года мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру. Специалистка Джессика Бэнк пояснила, что ее родственник решил набить на собственном теле отметку, соответствующую росту американского актера, режиссера и продюсера Дэнни Де Вито.

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      Екатерина Ештокина
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