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17:19, 27 апреля 2023Ценности

Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру

Мастер Джессика Бэнк назвала самой глупой идеей для тату отметку с ростом Дэнни Де Вито

Кадр: @jessicabanktattoo / TikTok

Мастер Джессика Бэнк назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 98 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка показала, как наносит на плечо своему брату короткую черную горизонтальную черту совместно с инициалами D.D. Специалистка пояснила, что ее родственник решил набить на собственном теле отметку, соответствующую росту американского актера, режиссера и продюсера Дэнни Де Вито.

«Моя самая глупая идея для татуировки к настоящему моменту. Посмотрите, что есть у моего брата. Сможет ли ваша идея превзойти мою?» — заявила Бэнк.

Ранее тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика. Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн.

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Алина Гостева
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