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00:58, 18 января 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтоженном танке и двух БМП ВСУ одним расчетом

Минобороны: старший сержант Мамин уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Расчет противотанкового ракетного комплекса под командованием гвардии старшего сержанта российских Вооруженных сил Евгения Мамина уничтожил танк и две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе одного боя. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Расчету была поставлена задача обнаруживать и уничтожать бронированные средства, огневые точки и живую силу противника. ВСУ попытались пойти на прорыв обороны и атаковали позиции российских войск на стратегически важном направлении.

Старший сержант обнаружил сосредоточение сил противника и передал целеуказания на командный пункт подразделения. По полученным разведданным российские артиллерийские подразделения нанесли удар. ВСУ начали спешно отступать, и в этот момент расчет Мамина нанес противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе.

15 января в Минобороны рассказали, что российские десантники уничтожили украинскую БМП из оснащенного новыми прицелами противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордной дистанции. На момент пуска управляемой ракеты цель находилась на отдалении 7800 метров.

В декабре 2023 года холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил, что противотанковый комплекс (ПТРК) «Корнет» успешно уничтожил в зоне специальной военной операции западные танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Bradley. По словам разработчика оружия, по ключевым характеристикам российский ПТРК остается лучшим в мире.

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