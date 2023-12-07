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10:05, 7 декабря 2023Наука и техника

«Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

«Ростех»: ПТРК «Корнет» успешно уничтожил западные Leopard, Challenger и Bradley

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский противотанковый комплекс (ПТРК) «Корнет »успешно уничтожил в зоне специальной военной операции (СВО) западные танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщает ТАСС.

По словам разработчика оружия, по ключевым характеристикам российский ПТРК остается лучшим в мире.

«За последние годы комплекс значительно улучшил свои характеристики. Выросла дальность его действия. За счет тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы "Корнет" научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1 300 миллиметров», — заявили в холдинге.

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В сентябре американский журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что ПТРК «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки.

В том же месяце президент Сербии Александр Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» над западным оружием.

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      Иван Потапов
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