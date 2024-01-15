Расчет «Корнета» ВДВ уничтожил БМП ВСУ с рекордной дистанции

Расчет ПТРК «Корнет» с новыми прицелами уничтожил БМП ВСУ с рекордной дистанции

Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оснащенного новыми прицелами противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордной дистанции. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчеты артиллерии ВДВ», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после завершения боевой работы подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

Заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс сообщил, что операторы «Корнетов» получили тепловизоры, которые позволяют в зависимости от ракет поражать цели на дальности до десяти километров. Также новый прицел дает возможность работать круглосуточно.

В декабре в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что государственный оборонный заказ на 2023 год по ракетам для ПТРК «Корнет» выполнен досрочно. Минобороны получило боеприпасы в полном объеме.