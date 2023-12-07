Минобороны досрочно получило ракеты для «Корнетов»

«Ростех»: ГОЗ по ракетам для «Корнета» выполнен досрочно

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2023 год по ракетам для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» выполнен досрочно. Минобороны России получило запланированные боеприпасы в полном объеме. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщает ТАСС.

«Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться», — добавили в холдинге.

В сентябре американский журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что ПТРК «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки.

В том же месяце президент Сербии Александр Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» над западным оружием.