Defense News: Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами

Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Defense News.

Компании должны произвести по 18 космических аппаратов, каждый из которых будет располагаться на высоте около 1900 километров над поверхностью Земли и отслеживать ракетные пуски потенциальных противников США. Дополнительно 6 из 54 спутников будут оснащены датчиками, позволяющими передавать высокоточные данные системам противоракетной обороны.

На создание космических аппаратов Пентагон выделил Lockheed Martin и L3Harris по 890 миллионов долларов. Sierra Space получила 740 миллионов долларов.

Ранее японская компания Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А со спутником-шпионом Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных стартов КНДР и сбора информации.