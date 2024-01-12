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08:44, 12 января 2024Мир

Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР

Япония запустила новый спутник-шпион Optical 8 для наблюдения за КНДР

Фото: Kyodo / Reuters

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А со спутником-шпионом Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и сбора информации. Трансляция велась на YouTube-канале The Launch Pad.

Это 48-й по счету запуск ракеты Н2-А, отмечает Reuters. Всего их запланировано 50, после этого ракету должен заменить новый носитель H3. Следующий запуск запланирован на 15 февраля.

Ранее сообщалось, что разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома и Пентагона, с ними уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщили в Пхеньяне, спутник-шпион был разработан для наблюдения за передвижениями военных США и Южной Кореи.

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      Марина Совина
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