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08:32, 18 января 2024Забота о себе

Мужчина нашел в телефоне жены порно и удивил ее реакцией

Фото: Globallookpress.com

Молодая женщина призналась, что после охлаждения сексуальных отношений с мужем начала смотреть порно, и он уличил ее в этом увлечении. О том, как супруг отреагировал на видео для взрослых, она рассказала на форуме Reddit.

По словам 29-летней женщины, они с мужем не скрывают друг от друга содержимое телефонов. Недавно она передала ему смартфон, чтобы супруг нашел нужный ему пароль от облачного хранилища. Так мужчина случайно обнаружил в телефоне жены порно. «Я не расстроилась его находке, зато расстроился он. Особенно ему не понравилось, что была открыта вкладка с парнями с большими членами. Теперь он уверен, что не устраивает меня физически», — рассказала она.

Автор поста заверила, что любит мужа и ей нравится секс с ним. Она отметила, что он и раньше был не уверен в своем теле, а теперь проблема усугубилась. После обнаружения порно мужчина переехал к родителям и начал вести себя так, будто супруга ему изменила.

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Женщина получила много советов в комментариях — большинство их авторов предложили открыто поговорить с мужем о проблеме. «Как будто он сам в жизни не посмотрел ни одного порноролика с парнем, у которого свисает до колена. Главная проблема в том, что вы не занимаетесь сексом. Обида на порно — это только маскировка реальной проблемы», — указал один из них.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о сценах в порно, которые считают самыми смешными. Много лайков собрал комментарий мужчины, вспомнившего о ролике, в котором девушка вставила в вагину музыкальный рожок с помпой.

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      Александра Лисица
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