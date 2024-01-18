Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:02, 18 января 2024Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли самые страшные скрываемые от партнеров секреты

Фото: Amanda Sixsmith / Unsplash

Женщины и мужчины рассказали о самых страшных секретах, которые хранили от своих бывших партнеров. Свои тайны они раскрыли в разделе AskReddit.

Многие пользователи признались, что так и не решились раскрыть партнерам настоящее отношение к их мечтам и талантам.

Ее желание достичь высот в актерской карьере не соответствовала уровню ее талантов и тому, какие шаги она для этого предпринимала

Gullible_Criticism39пользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала, что попала в ДТП на мотоцикле избранника, но так и не смогла признаться ему в этом.

Я случайно уронила его Ducati набок. Конечно, я не могла поднять его, запаниковала, позвонила соседу, и мы поставили его вдвоем. К счастью, с мотоциклом ничего не произошло, ни царапины. Но если бы бывший узнал, его бы хватил приступ

Bingbingdaddyпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Некоторые тайны связаны с тем, что правда была бы слишком болезненной или неловкой для партнера.

Душевное письмо, которое она написала неизлечимо больному лучшему другу, вернулось из-за неправильного адреса. Его не стало, пока письмо шло назад. Я выбросил его в корзину

sacris5пользователь Reddit

Я знаю, что она соврала о срочном звонке и сбежала от меня в спешке однажды ночью, потому что у нее случайно произошло дефекация. Она не догадывалась, что оставила улики на диване, где сидела. Я вычистил пятно, перевернул подушку и никогда не намекал на то, что знаю, в чем дело

ForayIntoFillylooпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали о неловких инцидентах, случившихся с ними во время первого секса. Многие признались, что для них сюрпризом стало расположение вагины — и мужчины, и женщины думали, что нельзя получить к ней доступ сзади.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Германия отказалась передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Киев хотел потратить их на уничтожение Крымского моста

      США подтвердили ракетный удар по американскому судну у берегов Йемена

      Мужчины и женщины раскрыли самые страшные скрываемые от партнеров секреты

      Школьный психолог совратила 11-летнюю девочку и скрывалась от полиции девять лет

      Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольске

      В ВСУ возмутились идеей Кулебы об использовании лопат как оружия

      Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну

      Американский генерал предрек победу России на Украине

      Финны построят дополнительные ограждения на границе с Россией

      В Сенате США заявили о приближении к сделке о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше