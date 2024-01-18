Мужчины и женщины раскрыли самые страшные скрываемые от партнеров секреты

Женщины и мужчины рассказали о самых страшных секретах, которые хранили от своих бывших партнеров. Свои тайны они раскрыли в разделе AskReddit.

Многие пользователи признались, что так и не решились раскрыть партнерам настоящее отношение к их мечтам и талантам.

Ее желание достичь высот в актерской карьере не соответствовала уровню ее талантов и тому, какие шаги она для этого предпринимала Gullible_Criticism39 пользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала, что попала в ДТП на мотоцикле избранника, но так и не смогла признаться ему в этом.

Я случайно уронила его Ducati набок. Конечно, я не могла поднять его, запаниковала, позвонила соседу, и мы поставили его вдвоем. К счастью, с мотоциклом ничего не произошло, ни царапины. Но если бы бывший узнал, его бы хватил приступ Bingbingdaddy пользовательница Reddit

Некоторые тайны связаны с тем, что правда была бы слишком болезненной или неловкой для партнера.

Душевное письмо, которое она написала неизлечимо больному лучшему другу, вернулось из-за неправильного адреса. Его не стало, пока письмо шло назад. Я выбросил его в корзину sacris5 пользователь Reddit

Я знаю, что она соврала о срочном звонке и сбежала от меня в спешке однажды ночью, потому что у нее случайно произошло дефекация. Она не догадывалась, что оставила улики на диване, где сидела. Я вычистил пятно, перевернул подушку и никогда не намекал на то, что знаю, в чем дело ForayIntoFillyloo пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали о неловких инцидентах, случившихся с ними во время первого секса. Многие признались, что для них сюрпризом стало расположение вагины — и мужчины, и женщины думали, что нельзя получить к ней доступ сзади.