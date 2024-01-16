Мужчины и женщины вспомнили о неловких инцидентах во время первого секса

Женщины и мужчины рассказали о неловких инцидентах, случившихся с ними во время первого секса. Об этих ситуациях они вспомнили в разделе AskReddit.

Многие пользователи признались, что для них сюрпризом стало расположение вагины — и мужчины, и женщины думали, что нельзя получить к ней доступ сзади.

Было темно, мы были пьяными, лежали в позе ложек на моей кровати. Она схватила мой член и направила в себя. Я четко помню, как сказал: «Черт побери, это твоя задница?» TMac1088 пользователь Reddit

Множество комментариев пользователей касались фингеринга — техники, когда партнер ласкает партнершу пальцами.

Я трогал ее, она предложила секс. Мы оба разделись, но я почувствовал, что готов кончить, еще даже не вставив член. Так что я притворился, что вставил, но на деле это были только пальцы. Занимался этим несколько минут, говорил, как приятно у нее внутри, пока она не спросила, собираюсь ли я вставлять. Я действительно думал, что она не заметит Invisible_Giraffes пользователь Reddit

Я трогал ее во время прелюдии и решил, что нужно добавить все пальцы. В конце концов она схватила меня за руку и отвела ее Myzx пользователь Reddit

Одна из женщин также вспомнила, что сделала неловкий комментарий во время орального секса.

Я впервые делала минет и не знаю, что на меня нашло, но я посмотрела парню в глаза и сказала, что это похоже на ласки с пушистой гусеницей. Прошло 12 лет, а я все еще в ужасе от этого воспоминания Trick-Question3904 пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали на Reddit о поступках одержимых ими женщин, которые их испугали. Многие пользователи вспомнили о знакомых влюбленных девушках, которые врали другим, что состоят с кем-то в отношениях.