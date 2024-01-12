Мужчины рассказали об испугавших их поступках влюбленных женщин

Мужчины рассказали о поступках одержимых ими женщин, которые их испугали. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи вспомнили о знакомых влюбленных девушках, которые врали другим, что состоят с кем-то в отношениях. Причем некоторые из этих мужчин сами становились персонажами воображаемых романов.

Однажды подруга добавила меня в социальной сети. Я кликнул на ее профиль и увидел, что она в отношениях. С фейковым аккаунтом с моим портретом Naked-Babyx пользователь Reddit

Другие пользователи пожаловались на девушек, которые продолжали преследовать их и требовать внимания после расставания.

После разрыва она ворвалась ко мне в квартиру, копалась у меня в мусоре в поисках использованных презервативов, с их помощью пыталась забеременеть — она в этом сама призналась. Я получил запретительный ордер в ее отношении, потому что она кидала камни мне в окна и ждала снаружи, чтобы напасть на мою новую девушку. Полицейские смеялись надо мной Nostrapapas пользователь Reddit

Некоторые мужчины рассказали о вещах, которые воровали влюбленные в них женщины.

Девушка украла мою куртку и устроила дома алтарь имени меня с нашими эротическими портретами, нарисованными в стиле манга WittyMecmory пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit подсказали неопытным в постели мужчинам способы, которые позволят быстро улучшить навыки секса. Одним из самых популярных комментариев на эту тему стал совет чаще заниматься кардиотренировками.