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20:20, 12 января 2024Забота о себе

Мужчины рассказали об испугавших их поступках влюбленных женщин

Фото: Natalia Sobolivska / Unsplash

Мужчины рассказали о поступках одержимых ими женщин, которые их испугали. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи вспомнили о знакомых влюбленных девушках, которые врали другим, что состоят с кем-то в отношениях. Причем некоторые из этих мужчин сами становились персонажами воображаемых романов.

Однажды подруга добавила меня в социальной сети. Я кликнул на ее профиль и увидел, что она в отношениях. С фейковым аккаунтом с моим портретом

Naked-Babyxпользователь Reddit

Другие пользователи пожаловались на девушек, которые продолжали преследовать их и требовать внимания после расставания.

После разрыва она ворвалась ко мне в квартиру, копалась у меня в мусоре в поисках использованных презервативов, с их помощью пыталась забеременеть — она в этом сама призналась. Я получил запретительный ордер в ее отношении, потому что она кидала камни мне в окна и ждала снаружи, чтобы напасть на мою новую девушку. Полицейские смеялись надо мной

Nostrapapasпользователь Reddit
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Некоторые мужчины рассказали о вещах, которые воровали влюбленные в них женщины.

Девушка украла мою куртку и устроила дома алтарь имени меня с нашими эротическими портретами, нарисованными в стиле манга

WittyMecmoryпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit подсказали неопытным в постели мужчинам способы, которые позволят быстро улучшить навыки секса. Одним из самых популярных комментариев на эту тему стал совет чаще заниматься кардиотренировками.

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      Александра Лисица
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